تكنولوجيا: نظارة Nubia Neovision تأتي بتجربة أكثر كفاءة في تقنية الواقع المعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nubia في تلقي طلبات الحجز المسبق لنظارة الواقع المعزز Nubia Neovision بسعر 416 دولار، والتي تأتي بتجربة غامرة في تقنية الواقع المعزز.

تعد نظارة Nubia Neovision أول نظارة ذكية بتقنية الواقع المعزز تأتي بمعايير Hi-Res التي تؤكد على جودة الصوتيات، مع دعم معايير TUV Rheinland.

ويمكن لنظارة الواقع المعزز أن تدعم الإتصال بأجهزة الحاسب المحمول، ومنصات الألعاب وأيضاً الهواتف الذكية، كما تدعم الإتصال أيضاً بطائرات drone.

وتتميز نظارة Nubia للواقع المعزز بتصميم بسيط يحاكي النظارة الشمسية، كما تتميز nubia Neovision بالتصميم الخفيف والعصري أيضاً، وتأتي بوزن 79 جرام.

كما تأتي النظارة بميزة إستبدال العدسات المغناطيسية بسلاسة لتخصيص التجربة المرئية، وتضم النظارة شاشات Micro OLED بدقة 1080 بيكسل، وتدعم كثافة عرض 3500 بيكسل لكل إنش، وسطوع 1800 nit، وتدعم الشاشات حماية عين المستخدم من الإضاءة الزرقاء.

وتأتي nubia Neovision Glass بميزة تعديل العدسات حتى 500 درجة لتتوافق مع الكثير من المستويات في البصريات.

أيضاً تتفوق نظارة Neovision عن الإصدارات المنافسة في الصوتيات، حيث تأتي باثنان من المكبرات الصوتية المميزة بمعايير Hi-Res بنظام ستريو.

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