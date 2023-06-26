تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق أول هاتف بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة Realme لإطلاق أول هاتف يتميز بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام.

أشارت تسريبات سابقة إلى خطط وان بلس لإطلاق هاتف جديد بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، واليوم يؤكد مصدر التسريبات على أن Realme لديها أيضاً هاتف جديد يأتي بنفس الذاكرة العشوائية.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة اليوم عبر “Digital Chat Station”، التي تؤكد على أن أول هاتف مميز بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام ينطلق قريباً للأسواق، على أن تقدم كلٍ من وان بلس وOppo وRealme أيضاً هواتف بنفس السعة في الذاكرة العشوائية.

أيضاً توضح التسريبات أن الإصدارات المرتقبة تأتي في الفئة المميزة من الهواتف الذكية، على أن يتميز النموذج الرئيسي من هذه الإصدارات بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة 24 جيجا بايت رام.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus Ace 2 Pro قد يكون الإصدار الأول بذاكرة 24 جيجا بايت رام من وان بلس، على أن يتميز بمعايير ذاكرة LPDDR5x، كما يتميز الهاتف بسعة تخزين 1 تيرابايت.

من جانب أخر تقدم Oppo هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus بأعلى المواصفات، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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