تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن دعم Reno 10 Pro Plus بعدسات telephoto جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno 10 في السوق الهندي قريباً، ولقد شاركت Oppo إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على دعم Reno 10 Pro Plus بعدسات telephoto جديدة.

تقدم Oppo هاتف Reno 10 Pro Plus بتقنية جديدة في الكاميرة الخلفية تتضمن عدسات periscope جديدة، والتي تدعم الشركة في دعم هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف الوزن مقارنة بالإصدارات المنافسة التي تتضمن عدسات telephoto تقليدية.

ويمكن لعدسات periscope الجديدة في هاتف 10 Pro Plus أن تدعم ميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، مع دعم لقطات portrait أيضاً.

كما تدعم كاميرة الهاتف لقطات Portrait بمؤثر bokeh أيضاً، كما طورت Oppo عدسات الكاميرة بتصميم مضغوط لدعم الهاتف بتصميم نحيف.

أيضاً من المقرر أن تتميز كاميرة telephoto portrait بدقة 64 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/2، على أن تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، أو التكبير الهجين حتى 120 مرة، كما يأتي المستشعر بتركيز بؤري 25سم.

يذكر أن هاتف Reno 10 Pro Plus يأتي بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56، وميزة التثبيت البصري.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 112 درجة، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي.

المصدر

اعلان





