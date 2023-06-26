شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. "لينكد إن" يختبر ميزة الذكاء الاصطناعى التوليدية لكتابة المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل لينكد إن المملوكة لشركة مايكروسوفت على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصة، قال أحد المسئولين التنفيذيين في الشركة إنه يمكن للأشخاص قريبًا استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة منشورات يمكنهم مشاركتها في شكل تحديثات مع شبكتهم.

في منشور على موقع لينكد إن، قال كيرين باروخ، مدير المنتج، إن الشركة "بدأت في اختبار طريقة للأعضاء لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة داخل صندوق مشاركة لينكد إن."

وستساعد هذه الميزة المستخدمين على كتابة المنشورات بسرعة على LinkedIn، الأمر الذي قد يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

وسيتعين على المستخدمين مشاركة ما لا يقل عن 30 كلمة تحدد ما يريدون قوله.

ويجب أن يكون النص الأولي هو جوهر المنشور، سيستخدم روبوت الدردشة AI هذا الإدخال لإنشاء مسودة أولى.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك المراجعة والتحرير قبل النشر عبر الإنترنت.

وأضاف باروخ: "يُعد الذكاء الاصطناعي المسؤول جزءًا أساسيًا من هذه العملية، لذا سننتقل بعناية لاختبار هذه التجربة قبل طرحها على جميع أعضائنا".

الذكاء الاصطناعي للمسوقين والقائمين بالتوظيف

في وقت سابق من هذا العام، قدم LinkedIn أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح نسخ مختلفة من إعلان استنادًا إلى بيانات من صفحة LinkedIn الخاصة بالمسوق وإعدادات مدير الحملة.

الأداة التي تستخدم نماذج OpenAI لإنشاء اقتراحات مختلفة للنص التمهيدي للإعلان، تمكّن المسوقين من إدخال نسختهم في مربع "النص التمهيدي" في مدير الحملة.

ويمكنهم بعد ذلك تشغيل مفتاح التبديل "إنشاء اقتراحات نسخ" لتلقي خيارات متعددة.

يستخدم لينكد إن بالفعل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء محتوى لملفات تعريف المستخدمين وأوصاف الوظائف.

وبدأ اختبار الأداة في مارس وقالت الشركة إنها ستطرح لجميع مشتركي LinkedIn Premium.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بمسح ملفات تعريف المستخدمين بحثًا عن المهارات والخبرات وتعد مسودة.

وفقًا لتومر كوهين، كبير مسؤولي المنتجات في LinkedIn، تحافظ الأداة على المصداقية باستخدام المحتوى الموجود بالفعل في ملف تعريف المستخدم.