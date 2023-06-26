تكنولوجيا: هاتف vivo X90s ينطلق بشكل رسمي بمعالج Dimensity 9200 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo X90s الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus بسعر يبدأ من 553 دولار.

يتميز هاتف vivo X90s بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2800 في 1260 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف X90s بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.49 وحجم بيكسل 1.0µm، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 50مم، ويأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR 5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 3، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4810 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 30 من يونيو بسعر يبدأ من 553 دولار.

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