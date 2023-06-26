تكنولوجيا: nubia تؤكد على خططها لإطلاق Red Magic 8S Pro في 5 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة nubia إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 8S Pro في حدث يعقد في 5 من يوليو.

تستعد علامة Magic التجارية لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Red Magic 8S Pro، ولقد شاركت nubia عبر حسابها الرسمي على منصة Weibo إعلان تشويقي لهاتف الألعاب الذي يتوفر في السوق الصيني قريباً.

ويأتي الإصدار الجديد بنفس ملامح تصميم هاتف Red Magic 8 Pro مع ترقية في المعالج، حيث من المقرر أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 2.

من جانب أخر لم يكشف الإعلان التشويقي عن تفاصيل دقيقة حول تصميم ومواصفات هاتف Magic 8S Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وكاميرة سيلفي أسفل الشاشة، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

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