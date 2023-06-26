شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا بصدد تطوير دفاعات تحميها من السلاح فرط الصوتى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصحيفة إن شركة MBDA قد وقّعت اتفاقيات أولية مع كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ليتم إعداد نموذج أولي للمنظومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال أريك بيرانجي إن من اوليات شركته توجيه أوروبا نحو حل أفضل فاعلية لتصدي المخاطر الفرط الصوتية.
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت عام 2022 بأن الولايات المتحدة وبريطانيا في شأن تطوير منظومات الحماية من السلاح الفرط الصوتي، مع ذلك فإن الصحفيين أشاروا إلى أن هذا المسار التكنولوجي لا يعتبر مسارا متطورا في الغرب.
وأشار واس كرامر رئيس شركة Raytheon التي يتعاون مع البنتاغون في الوقت نفسه إن مجال الحماية من السلاح الفرط الصوتي لم يتطور سابقا في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت في صيف عام 2022 تجربة ناجحة ثالثة لسلاحها الفرط الصوتي وإن هذا السلاح عبارة عن صاروخ مزود بمحرك هوائي نفاث من تصنيع شركة Raytheon.
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