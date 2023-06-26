شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا بصدد تطوير دفاعات تحميها من السلاح فرط الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوي شركة MBDA الأوروبية لصناعة الصواريخ تطوير منظومات دفاعية مضادة للصواريخ فرط الصوتية، خلال السنوات الثلاث المقبلة حسبما نقلت RT.

أفادت بذلك صحيفة Daily Telegraph، نقلا عن مدير تنفيذي للشركة أريك بيرانجي. وقالت الصحيفة إن منظومة الحماية من السلاح الفرط الصوتي قد تنشر في انحاء أوروبا كلها لتستطيع إسقاط الصواريخ التي تحلق بسرعة 6900 ميل في الساعة، ما يعادب 11000 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن المنظومة يتم تطويرها من قبل فريق من الخبارة تحت قيادة الأخصائيين في شركة MBDA التي تمتلكها جزئيا شركة BAE Systems البريطانية.

وقالت الصحيفة إن شركة MBDA قد وقّعت اتفاقيات أولية مع كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ليتم إعداد نموذج أولي للمنظومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال أريك بيرانجي إن من اوليات شركته توجيه أوروبا نحو حل أفضل فاعلية لتصدي المخاطر الفرط الصوتية.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت عام 2022 بأن الولايات المتحدة وبريطانيا في شأن تطوير منظومات الحماية من السلاح الفرط الصوتي، مع ذلك فإن الصحفيين أشاروا إلى أن هذا المسار التكنولوجي لا يعتبر مسارا متطورا في الغرب.

وأشار واس كرامر رئيس شركة Raytheon التي يتعاون مع البنتاغون في الوقت نفسه إن مجال الحماية من السلاح الفرط الصوتي لم يتطور سابقا في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت في صيف عام 2022 تجربة ناجحة ثالثة لسلاحها الفرط الصوتي وإن هذا السلاح عبارة عن صاروخ مزود بمحرك هوائي نفاث من تصنيع شركة Raytheon.