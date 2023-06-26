شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مباراة القفص مع مارك زوكربيرج قد "تسوء" بالنسبة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل مالك موقع تويتر إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عناوين الصحف الأسبوع الماضي خلال مباراة في قفص يعتقد الكثيرون أنها لن تحدث، السبب: "الأخوان التقنيان" مشغولون جدًا بأعمالهم، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يعتقد أن المعركة قد تحدث بالفعل، وسوف يتدرب إذا حدث ذلك ويمكن أن "يسير بشكل سيء".

وانضم ماسك إلى جلسة تويتر Spaces من "حفلة عيد ميلاد صديق في أوروبا" مع مراسل بلومبيرج آشلي فانس. بدأت الجلسة بسؤال عن تدريب ماسك لمباراة القفص القادمة، وأجاب ماسك: "حسنًا ، لم أبدأ التدريب بعد ، لذا ... إذا حدث ذلك، فسوف أتدرب".

وعندما قيل له أن زوكربيرج يأخذ "هذه الأشياء على محمل الجد" وأن "[قتال القفص] هذا يمكن أن يذهب، وقد يكون الأمر سيئًا،" أجاب ماسك، "نعم هذا ممكن"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX أيضًا إنه يقضي وقته "وفقًا لما هو مطلوب" وأنه "لا يتعين عليه عادةً محاربة الناس، لذلك لا أتدرب جسديًا، وقالت ماسك أيضًا إنه يعتقد أن القتال قد يحدث بالفعل.

مباراة من جانب واحد؟

الجدير بالذكر أن ماسك يبلغ من العمر 51 عامًا وكما قال، فهو لا يتدرب، فاز زوك ، البالغ من العمر 39 عامًا ، ببعض الجوائز في جيو جيتسو، كما شارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي شوهد فيها يتدرب مع فنان الدفاع عن النفس خاي وو.

كيف بدأت؟

بدأت الثرثرة حول القتال عندما رد ماسك على تغريدة تحتوي على تفاصيل تطبيق Meta المنافس على تويتر - Project 92 أو Thread - الذي تعمل عليه الشركة، ورد ماسك بتعليق صفيق ، "أنا متأكد من أن الأرض لا يمكنها الانتظار لتكون حصريًا تحت إبهام زوك بدون خيارات أخرى. على الأقل سيكون "عاقل". كنت قلقة هناك للحظة ". ثم حذر أحد المستخدمين ماسك من أن زوكربيرج يعرف Jiu Jitsu.

ورد ماسك بالقول إنه "مستعد لمباراة القفص" ورد زوكربيرج على المكالمة بنشر لقطة شاشة على Instagram Story يسأل عن الموقع.