شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مباراة القفص مع مارك زوكربيرج قد "تسوء" بالنسبة له والان مع تفاصيل الخبر
وانضم ماسك إلى جلسة تويتر Spaces من "حفلة عيد ميلاد صديق في أوروبا" مع مراسل بلومبيرج آشلي فانس. بدأت الجلسة بسؤال عن تدريب ماسك لمباراة القفص القادمة، وأجاب ماسك: "حسنًا ، لم أبدأ التدريب بعد ، لذا ... إذا حدث ذلك، فسوف أتدرب".
مباراة من جانب واحد؟
الجدير بالذكر أن ماسك يبلغ من العمر 51 عامًا وكما قال، فهو لا يتدرب، فاز زوك ، البالغ من العمر 39 عامًا ، ببعض الجوائز في جيو جيتسو، كما شارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي شوهد فيها يتدرب مع فنان الدفاع عن النفس خاي وو.
كيف بدأت؟
بدأت الثرثرة حول القتال عندما رد ماسك على تغريدة تحتوي على تفاصيل تطبيق Meta المنافس على تويتر - Project 92 أو Thread - الذي تعمل عليه الشركة، ورد ماسك بتعليق صفيق ، "أنا متأكد من أن الأرض لا يمكنها الانتظار لتكون حصريًا تحت إبهام زوك بدون خيارات أخرى. على الأقل سيكون "عاقل". كنت قلقة هناك للحظة ". ثم حذر أحد المستخدمين ماسك من أن زوكربيرج يعرف Jiu Jitsu.
ورد ماسك بالقول إنه "مستعد لمباراة القفص" ورد زوكربيرج على المكالمة بنشر لقطة شاشة على Instagram Story يسأل عن الموقع.
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