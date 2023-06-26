شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "أوبن إيه آى": ينبغى مراقبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خبراء التكنولوجيا، في قمة بلومبيرج للتكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو، عن قلقهم من القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي باعتباره "تهديد".

وأقر سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بالحاجة إلى مراقبة التكنولوجيا عن كثب مع استمرار اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد، في حين أن هناك مجالات قد يكون الذكاء الاصطناعي، فيها مفيدا، إلا أن هناك أيضا العديد من الأشياء المرتبطة بالمخاطر والتي من المحتمل أن تسوء.

وصرح ألتمان في قمة التكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو: "نحن نعمل بتقنية خطيرة يمكن استخدامها بالعديد من الطرق الخطيرة بشكل متكرر للغاية"، حسبما نقلت "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية.

وتابع غوتيريش: "يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدا وجوديا للبشر بذات القدر من الخطر الذي تمثله الحروب النووية".

وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: "يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد".

وتتوافق تصريحات جوتيريش مع تصريحات سابقة للمدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، التي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا".