تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وهي أول إصدار من السلسلة يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر.

قدمت كوالكوم اليوم الجيل الثاني من رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen المتوسطة، التي تتميز بشريحة مودم Snapdragon X61، لذا فهي أول رقاقة تدعم 3GPP Release 16 المحسنة لتقنية 5G، كما ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

وتتضمن الرقاقة اثنان من الأنوية بسرعة 2.2GHz، مع 6 من الأنوية بسرعة 2.0GHz، بتعزيز في الآداء بنسبة 10% عن إصدار الشركة السابق، كما تدعم الرقاقة جودة عرض FHD+ في الشاشة عند معدل 120 إطار لكل ثانية.

أيضاً تأتي رقاقة Snapdragon 4 Gen 2 بميزة دعم معايير LPDDR5x في الذاكرة العشوائية، كما تدعم سعة UFS 3.1.

ويمكن للرقاقة أن تدعم كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الرقاقة تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB بمعايير 3.2 من الجيل الأول، ومعايير Quick Charge 4+ في الشحن.

وتدعم الكاميرة ميزة التثبيت الإلكتروني، ومن المقرر أن يتوفر الجيل الأول من الهواتف المميزة برقاقة Snapdragon 4 Gen 2 في النصف الثاني من 2023.

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