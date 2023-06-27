تكنولوجيا: Nothing تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Nothing Phone (2) في 29 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Nothing مؤتمرها القادم في 11 من شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2)، ولقد أكد إعلان ترويجي على أن الشركة تبدأ في تلقي طلبات التسجيل قبل الحجز المسبق في السوق الهندي في 29 من يونيو.

يتاح للمستخدمين في السوق الهندي التسجيل قبل الحجز المسبق عبر الصفحة الرسمية لهاتف Nothing Phone (2) في Flipkart، على أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق بشكل فعلي في 11 من يوليو.

ومن المقرر أن يتم التسجيل قبل الحجز المسبق عبر إيداع قابل للإسترداد، كما يؤهل المستخدم للحصول على خصم بنسبة 50% على سماعة stick اللاسلكية، أو خصم بنسبة 50% على مجموعة ملحقات Nothing.

أيضاً تمتد الفترة المحددة لتلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Nothing Phone (2) بين 11 إلى 20 من شهر يوليو المقبل، على أن يتاح للمستخدم إختيار النموذج المفضل من الهاتف ودفع الجزء المتبقي من سعر الهاتف بعد خصم الإيداع.

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