تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير جهاز iMac جديد بحجم شاشة 30 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة iMac يأتي بحجم أكبر في الشاشة يصل إلى 30 إنش.

كشف تقرير جديد نشر من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج عن أن شركة ابل بدأت في العمل على تطوير جهاز iMac يأتي بأكبر حجم لشاشة قدم في هذه السلسلة حتى الآن.

ويوضح Mark Gurman أن جهاز iMac المميز بالحجم الأكبر في الشاشة قد ينطلق بشكل رسمي خلال عام أو عامين من الآن.

ولقد أكد التقرير على أن ابل قد بدأت بالفعل في تطوير إصدارها الجديد من أجهزة iMac، إلا أن المحلل Gurman لم يقدم تفاصيل دقيقة حول المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.

ويتوفر جهاز iMac في الوقت الراهن بحجم شاشة 24 إنش فقط، حيث قررت ابل إيقاف إنتاج iMac و iMac Pro بحجم شاشة 27 إنش برقاقة معالج إنتل.

أيضاً يتوفر إختيار للحصول على حجم أكبر في الشاشة من خلال شاشة Studio بحجم 27 إنش والتي تدعم الإتصال بأجهزة Mac المميزة بمعالجات الشركة.

من جانب أخر أطلقت ابل جهاز iMac في شهر أبريل من عام 2021 بحجم شاشة 24 إنش ومعالج M1، أيضاً من المقرر أن يتوفر تحديث iMac بحجم 24 إنش ومعالج M3 في بداية العام المقبل، على أن يرتكز هذا المعالج على دقة تصنيع 3 نانومتر.

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