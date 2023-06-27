شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق خدمة الانترنت الفضائى ستارلينك فى الهند قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم الملياردير التقني إيلون ماسك إطلاق خدمة ستارلينك عبر الأقمار الصناعية على الإنترنت في الهند رسميًا، بعد لقائه مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيويورك الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه حريص على إطلاق ستارلينك في الهند والذي "يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق" في توصيل الإنترنت إلى القرى النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية على الأرض.

وفي حين أن هذا قد يبدو ترحيبيًا وجيدًا، إلا أن خططه قد تضعه على خلاف مع ريلاينس موكيش أمباني. السبب هو أن ستارلينك من إيلون ماسك تريد من الهند فقط تعيين ترخيص للخدمة وعدم الإصرار على بيع الطيف الحامل للإشارات أو موجات الأثير بالمزاد.

وموقف إيلون ماسك هو نفس موقف Tatas وSunil Bharti Mittal's OneWeb وAmazon ، الذين يفضلون أيضًا نفس الطريق.

ومع ذلك لم تكن ريلاينس أمباني في صالح مزاد الطيف لمزودي خدمات الأقمار الصناعية الأجانب لتقديم خدمات الصوت والبيانات لتوفير ساحة لعب متكافئة لمشغلي الاتصالات التقليديين الذين يقدمون نفس الخدمات باستخدام موجات الهواء المشتراة في المزادات الحكومية.

كذلك تعتقد باهرتي إيرتل أن بيع طيف SS بالمزاد سيخلق حواجز أمام المنافسة، حيث قد يمنع البعض الوصول من خلال الفوز بالطيف على الرغم من عدم وجود تخصيص عالمي.

قالت شركة الوساطة CLSA في مذكرة حول "الطيف الساتلي" المعركة المقبلة، وفقًا للمذكرة فإن العديد من اللاعبين بما في ذلك ستارلينك، حريصون على طيف الأقمار الصناعية الهندية.