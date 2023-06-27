شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق خدمة الانترنت الفضائى ستارلينك فى الهند قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وفي حين أن هذا قد يبدو ترحيبيًا وجيدًا، إلا أن خططه قد تضعه على خلاف مع ريلاينس موكيش أمباني. السبب هو أن ستارلينك من إيلون ماسك تريد من الهند فقط تعيين ترخيص للخدمة وعدم الإصرار على بيع الطيف الحامل للإشارات أو موجات الأثير بالمزاد.
وموقف إيلون ماسك هو نفس موقف Tatas وSunil Bharti Mittal's OneWeb وAmazon ، الذين يفضلون أيضًا نفس الطريق.
كذلك تعتقد باهرتي إيرتل أن بيع طيف SS بالمزاد سيخلق حواجز أمام المنافسة، حيث قد يمنع البعض الوصول من خلال الفوز بالطيف على الرغم من عدم وجود تخصيص عالمي.
قالت شركة الوساطة CLSA في مذكرة حول "الطيف الساتلي" المعركة المقبلة، وفقًا للمذكرة فإن العديد من اللاعبين بما في ذلك ستارلينك، حريصون على طيف الأقمار الصناعية الهندية.
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