شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تفتتح مركز معلومات الأرض الجديد لمعالجة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن مركز معلومات الأرض الجديد في مقرها الرئيسي، والذي يوفر معرضًا ماديًا ومنصة افتراضية توضح كيف يمكن استخدام بيانات ناسا لمعالجة تغير المناخ، والتحديات البيئية، وإدارة الكوارث، بالاعتماد على ستة عقود من بيانات مراقبة الأرض، سيخدم المركز مجموعة واسعة من المستخدمين من رجال الإطفاء إلى المزارعين ومشتري المنازل إلى مخططي استخدام الأراضي، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

المركز عبارة عن مساحة مادية وجزء تجربة افتراضية، مما يوضح كيف يمكن لبيانات ناسا أن تحسن الحياة في مواجهة الكوارث والتحديات البيئية وعالمنا المتغير.

يعد تغير المناخ أولوية رئيسية لإدارة بايدن هاريس، وتلعب وكالة ناسا دورًا حاسمًا في توفير البيانات للباحثين وغيرهم من خلال كوكبة الأقمار الصناعية المكثفة لمراقبة الأرض.

على مدى ستة عقود، جمعت أقمار ناسا وأجهزة الاستشعار والعلماء ملاحظات حول كوكبنا الأصلي - وفي مركز معلومات الأرض، يمكن للجمهور أن يلمح ما علمتنا إياه هذه البيانات حول ارتفاع مستوى سطح البحر، وجودة الهواء، وحرائق الغابات، وغازات الاحتباس الحراري، والطاقة و الزراعة.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "لأكثر من 60 عامًا، استخدمت ناسا نقطة فضلنا في الفضاء لمراقبة الأرض بالأقمار الصناعية والأدوات على متن محطة الفضاء الدولية لجمع البيانات الحيوية المنقذة للحياة، لتلبية هدف إدارة بايدن هاريس بجعل هذه البيانات أكثر قابلية للفهم وسهولة الوصول إليها وقابلة للاستخدام للجميع، تفتتح وكالة ناسا مركز معلومات الأرض، من رجال الإطفاء الذين يعتمدون على بيانات وكالة ناسا لإدارة حرائق الغابات إلى المزارعين الذين يحتاجون إلى معرفة متى وأين يزرعون المحاصيل، وسيساعد مركز معلومات الأرض المزيد من الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة كل يوم ".

سواء كانوا يعيشون في المدن أو الضواحي أو المزارع، ويمكن للناس في جميع أنحاء البلاد الوصول إلى المعلومات لفهم كوكبنا الديناميكي والاستعداد لتأثيرات تغير المناخ.

وتقوم وكالة ناسا بجمع ومشاركة البيانات التي يمكن أن تساعد الجميع من المناطق الساحلية بما في ذلك مشترو المنازل الذين يقومون بتقييم مخاطر الفيضانات؛ الشركات في خليج المكسيك والبحيرات الكبرى التي تبحث عن معلومات عن تكاثر الطحالب الضارة؛ ويحتاج المزارعون إلى معلومات عن الجفاف والعواصف؛ ومخططي استخدام الأراضي في المقاطعات لتقييم إدارة حرائق الغابات.

وقالت كيت كالفين، كبيرة علماء وكالة ناسا وكبيرة مستشاري المناخ: "تعمل بيانات وكالة ناسا على دعم الموارد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، مما يساعد المجتمعات على الاستعداد لتغير المناخ، ومركز معلومات الأرض يفيد البشرية من خلال توفير معلومات عن الأرض يسهل الوصول إليها وقابلة للاستخدام بسهولة مساعدة الناس على رؤية كوكبنا الأصلي بالطريقة التي تراها ناسا".