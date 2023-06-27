تكنولوجيا: هاتف iQOO 11S سيحتفظ بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بتردد 3.2 جيجاهرتز ونظام تبريد VC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة iQOO حدث إطلاق كبير في الصين يوم 4 يوليو، حيث سيشهد هذا الحدث إطلاق هاتف iQOO 11S، والذي يعتبر أحدث هاتف ذكي للشركة بمواصفات قوية.

ومع ذلك، قام أحد المسربين بمشاركة بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول معالج iQOO 11S ونظام التبريد القادم معه. فيدعي المصدر Digital Chat Station على منصة Weibo أن هاتف iQOO 11S سيتحفظ بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC بتردد 3.2 جيجاهرتز.

لا يعتبر الامر مفاجئ، حيث يستخدم كل من iQOO 11 و 11 Pro أيضًا نفس المعالج بنفس التردد. علاوةً على ذلك، أكد المصدر أن الهاتف سيحتوي على نظام تبريد VC. ومع ذلك، فقد زعمت التقارير أن iQOO 11S سيحصل على معالج Snapdragon 8 Plus Gen 2 من الداخل.

يقال إن iQOO 11S سيحتوي على شاشة E6 AMOLED Quad HD+ بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. يمكن أيضًا الحصول على شريحة عرض مخصصة لتحسين الرسومات والألعاب.

سيحزم الجهاز بطارية بسعة 4700 مللي أمبير. ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة العشوائية بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0. وبالنسبة للنظام، فمن المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف بنظام Android 13 المستند إلى واجهة مستخدم OriginOS 3.0.

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