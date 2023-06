شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت وSony ستطلقان منصات ألعاب جديدة بحلول 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدافع مايكروسوفت وجناح الألعاب Xbox الخاص بها عن استحواذها المقترح بقيمة 69 مليار دولار على Activision Blizzard ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في المحكمة الفيدرالية، حيث بدأت المعركة القانونية بين مايكروسوفت وFTC في ديسمبر 2022 عندما أعلنت الوكالة عن خطط لمنع صفقة الشركة لشراء مطور اللعبة الذي يمتلك ألقابًا شهيرة مثل Call of Duty و Diablo و Candy Crush.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من محكمة فيدرالية في كاليفورنيا إصدار أمر تقييدي مؤقت لحظر صفقة مايكروسوفت و Activision Blizzard في الوقت الحالي.

مع المحاكمة الجارية، تحاول FTC فرض أمر قضائي أولي على صفقة مايكروسوفت و Activision Blizzard، لن تتمكن الشركة من الحصول على صانع Call of Duty إذا تم فرض الأمر الزجري، جعلت مايكروسوفت وثائق المحاكمة علنية.

ووفقًا لتقرير صادر عن IGN، تدّعي المستندات التجريبية التي شاركتها الشركة أن وحدة تحكم Xbox من الجيل التالي من مايكروسوفت و Sony PlayStation 6 ستطلق في عام 2028. وستصل وحدات التحكم هذه إلى السوق بعد ثماني سنوات من إطلاق Xbox Series X و S و PlayStation 5.

لماذا يعتبر تاريخ إطلاق وحدة التحكم من الجيل التالي مهمًا للمسار؟

في وثيقة سابقة تم إصدارها في نوفمبر 2022، ادعت شركة Sony أنها لا تتوقع إطلاق الجيل التالي من PlayStation حتى عام 2027 على الأقل، كانت مخاوف شركة الألعاب اليابانية هي أنها ستفقد الوصول إلى امتياز Call of Duty بحلول عام 2027. Sony لاحظت أنه بحلول الوقت الذي "أطلقت فيه الجيل التالي من وحدة تحكم PlayStation الخاصة بها ... كانت ستفقد إمكانية الوصول إلى Call of Duty وألقاب Activision الأخرى" ، تتعارض أحدث ملفات مايكروسوفت مع مطالبات Sony.

وفي الوثائق التي تم إصدارها، ناقشت مايكروسوفت التزامها لمدة 10 سنوات بإصدار ألعاب Call of Duty على منصات PlayStation في حالة إتمام الصفقة، "هذا المصطلح سيتجاوز على أي حال فترة البدء المتوقعة للجيل القادم من وحدات التحكم (في عام 2028)، وبالتالي ، سيتم نشر Call of Duty على وحدات تحكم PlayStation التالية في حالة إصدارها خلال مدة الاتفاقية، كما ستضمن الاتفاقية أيضًا عرض ألعاب Call of Duty على PlayStation على قدم المساواة مع Xbox ”.