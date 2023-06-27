شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتساب بطرح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها، بعد مطالبة المستخدمين منذ فترة طويلة بميزة تعديل الرسائل المرسلة، خاصة وأنها ميزة موجودة في تطبيقات التراسل الفوري المنافسة مثل: تيليجرام.

وأشارت خدمة واتساب في بيان رسمي؛ إلى أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بتدارك أخطائهم الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك بإمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلهم، بحيث يوضحون رسائلهم بشكل أكبر للطرف الآخر.

وأوضحت أيضًا أن الرسائل بعد تعديلها تستمر في كونها محمية بخاصية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لحماية خصوصية المستخدمين ومحتوى رسائلهم، ولكن نبهت إلى أن الرسائل المُعدَّلة ستظهر بجوارها علامة (تم تعديلها) Edite، بحيث يعلم الطرف الآخر أن الرسالة مُعدَّلة، ولكن لن يظهر سجل التعديلات له.

كيفية تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها:

1- اضغط مطولًا على الرسالة التي أرسلتها وأردت تعديلها سواء كانت مرسلة إلى فرد أو في مجموعة.

2- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر (تعديل) Edit.

3- عدل الرسالة كما تريد، ثم أعد إرسالها.

4- بمجرد إرسال الرسالة بعد التعديل سيظهر أسفلها علامة (تم تعديلها) Edite.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتساب قد بدأ بطرح ميزة تعديل الرسائل المرسلة في بعض البلدان، وسيطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في التطبيق، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.

وتُعد ميزة تعديل الرسائل هي الميزة الثانية التي تقدمها خدمة واتساب خلال أقل من أسبوع، فالأولى كانت ميزة (قفل الدردشة) Chat Lock التي تتيح للمستخدمين تأمين محادثاتهم الحساسة.

تمنحك ميزة قفل الدردشة مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص، إذ تعمل على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.