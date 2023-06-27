شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. إزاى تخفى المحادثات فى واتساب دون حذفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتساب ميزة تتيح لك إخفاء المحادثات الفردية والجماعية والمجموعات مؤقتًا من شاشة التطبيق الرئيسية واستعادتها في أي وقت تريده مرة أخرى، حيث يستخدم واتساب عادة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في العمل، وهذا يؤدي إلى وجود عدد هائل من المحادثات الجارية التي يصعب مواكبتها جميعها.

تتيح لك ميزة الأرشفة في تطبيق واتساب إخفاء أي محادثة فردية أو جماعية من شاشة الدردشات حتى تصبح جاهزًا لإظهارها في الشاشة الرئيسية مرة أخرى؛ وهذا يساعدك على تنظيم محادثاتك بصورة أفضل.

كيفية إخفاء المحادثات في واتساب دون حذفها:

1- انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك، اضغط مع الاستمرار على المحادثة التي تريد إخفاءها.

2- اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى والتي هي عبارة مجلد عليه سهم متجه إلى الأسفل.

3- إذا كنت تريد إخفاء مجموعة من المحادثات والمجموعات مرة واحدة، حدد هذه المحادثات كلها،

4- اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.