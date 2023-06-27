تكنولوجيا: ‏LG تطلق مكبرات الصوت المحمولة XBOOM XL7 و XBOOM XL5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG Electronics في بيع سلسلة XBOOM الجديدة من مكبرات الصوت البرجية المحمولة في الولايات المتحدة. وتتوفر مكبرات الصوت المحمولة الجديدة مع عمر بطارية طويل ومكبرات صوت رائعة.

فقد أعلنت الشركة عن سلسلة XBOOM من مكبرات الصوت المحمولة في وقت سابق من هذا العام. والآن، تم طرح هذه الطرازات للبيع، حيث كانت إحدى ميزاتها المميزة هي عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 20 ساعة عند العمل بمستويات 50 بالمائة.

وكما يوحي الاسم، تم تصميم مكبرات الصوت البرجية لتكون محمولة دون التضحية بجودة الصوت والطاقة منذ أن تم تصميم XBOOM للأحداث الخارجية بالإضافة إلى غرف الحفلات وورش العمل.

وبالنسبة للتصميم، فقد تم تجهيز مكبرات الصوت بعجلات ومقابض تتيح لك التحكم بالسماعة. كما أنها تتميز بمصابيح LED بكسلية فريدة تضيف إلى تصميمها القديم.

علاوةً على ذلك، تم تصنيف السماعة بمعيار IPX4 للحماية من الماء. ومن بين مكبرات الصوت XBOOM الجديدة، فإن XL7 هو الطراز الأعلى مع نظام 2.1 قناة مع أقصى إخراج يبلغ 250 واط. ومن ناحية أخرى، يحتوي طراز XL5 على مكبرات صوت بقوة 200 واط ويوفر عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

يمكن التحكم في مكبرات الصوت XBOOM الجديدة من LG عن بُعد عبر تطبيق XBOOM على الهواتف الذكية. يسمح هذا أيضًا للمستخدمين بعرض نص أو أحرف متحركة على مصابيح LED أعلى السماعات.

تم طرح مكبر الصوت المحمول LG XBOOM XL7 للبيع مقابل 499.99 دولارًا أمريكيًا، بينما يتم عرض XBOOM XL5 للشراء مقابل 349.99 دولارًا أمريكيًا. سيتم بيع كلا الطرازين عبر متاجر LG وشركاء آخرين من تجار التجزئة.

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