تكنولوجيا: شركة McLaren تكشف عن السكوتر الكهربائي Lavoie Series 1 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة McLaren Applied عن سكوتر Lavoie Series 1 الكهربائي. وقد تم تصميم السكوتر القابل للطي عالي القوة هذا بواسطة Ian Callum وتم صنعه من قِبل العلامة التجارية الفرعية الجديدة McLaren.

يأتي السكوتر الجديد بتصميم قابل للطي، ولقد تم تقديمه بالفعل للحصول على براءة اختراع. وعلى ما يبدو، يتطلب Lavoie Series 1 ضغطة زر واحدة لطي جذع السكوتر وتحريك العجلة.

يأتي الطراز القياسي من السكوتر مزودًا ببطارية بسعة 468 واط والتي توفر نطاقًا يصل إلى 25 ميلاً بمتوسط ​​سرعة 12 ميلاً في الساعة. اما الطراز الثاني Lavoie Series 1 MAX، فهو مزود ببطارية بسعة 702 واط ويبلغ مداه 38 ميلاً. تأتي بطارية Lavoie Series 1 داخل غلاف صلب مقاوم للماء وهي متوافقة مع معايير سلامة البطارية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية. ويتم شحن البطارية بالكامل خلال ثلاث ساعات.

تتوفر ثلاثة أوضاع للطاقة مع Lavoie Series 1 وهي: eco Mode 1 و cruising Mode 2 و sporty Mode 3. يوفرالوضع الثالث القوة المطلقة والخانق الكامل. ويمكن استخدام التطبيق المصاحب للسكوتر الإلكتروني لضبط السرعة القصوى للدراجة، كما يمكن أيضًا دمج المصابيح الخلفية والمصابيح الأمامية بسهولة في الدراجة من أجل السلامة في الليل.

تبلغ أسعار الدراجات البخارية الإلكترونية هذه 1890 جنيهًا إسترلينيًا للطراز القياسي (اي ما يعادل 2404 دولارات أمريكية)، وحوالي 2190 جنيهًا إسترلينيًا (~ 2780 دولارًا أمريكيًا) لإصدار MAX.

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