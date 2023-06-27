شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Message Pin Duration الجديدة فى واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت WhatsApp مؤخرًا ميزتين جديدتين للخصوصية على نظامها الأساسي، وقد ظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يكشف أن النظام الأساسي المملوك لـميتا، يعمل على ميزة ستمكن المستخدمين من اختيار مدة بقاء الرسائل مثبتة داخل الدردشات والمجموعات.

كما ذكرت WABetaInfo ، يمكن لمختبري النسخة التجريبية على Android الآن الوصول إلى ميزة "مدة تثبيت الرسالة" أو Message Pin Duration على واتس آب، حيث تأتي الميزة مع تحديث الإصدار 2.23.3.17، وذكر التقرير أنه "باستخدام هذه الميزة ، سيكون من الممكن تثبيت رسالة معينة داخل الدردشات الفردية والمجموعات، مما يسهل على أي شخص في المحادثة تمييزها للرجوع إليها في المستقبل".

ستمكن ميزة WhatsApp القادمة المستخدمين في أي محادثة من اختيار المدة التي يستمر فيها دبوسهم، باستخدام هذه الميزة، سيتمتع المستخدمون بالمرونة لتحديد مدة معينة يتم بعدها إلغاء تثبيت الرسالة المثبتة تلقائيًا، ووفقًا للتقرير، سيقدم WhatsApp ثلاث فترات مختلفة لتثبيت الرسالة.

ما هي ميزة "مدة دبوس الرسالة"؟

وسيُسمح للمستخدمين بتثبيت الدردشة لمدة 24 ساعة و 7 أيام و 30 يومًا، كما ورد في التنبيه، من الممكن إلغاء تثبيت الرسالة المثبتة الحالية في أي وقت، حتى قبل انتهاء المدة المختارة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة والتحكم في رسائلهم المثبتة.

وأضاف التقرير: "من خلال الرسائل المثبتة، يهدف WhatsApp إلى تزويد المستخدمين بأداة تتيح لهم تقديم معلومات أو إعلانات مهمة للبقاء معروضين بشكل بارز في الجزء العلوي من المحادثة، مما يضمن سهولة الوصول إليها وعدم التغاضي عنها من قبل الرسائل الأخرى"، لكن الميزة الجديدة في مرحلة التطوير حاليًا ومن المتوقع طرحها قريبًا لجميع المستخدمين.