تكنولوجيا: تطبيق واتسآب يعمل على إضافة شريط علوي بلون أغمق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة WhatsApp على تقديم تحديث جديد يتضمن شريط علوي غامق داخل التطبيق. سيأتي هذا التحديث مع الإصدار القادم، 2.23.13.17، وهو حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي.

من المفترض ان يقوم هذا التحديث بتحسين واجهة التطبيق. فيؤدي إدخال شريط أغمق بالأعلى إلى محاذاة واتسآب مع نمط Material Design 3، مما يمنح التطبيق مظهرًا عصريًا. والهدف هو تحديث مظهر التطبيق، لأنه لم يتلق تحديثات للواجهة منذ بعض الوقت.

وعلى الرغم من أن هذا التغيير يحظى بتقدير العديد من المستخدمين، إلا أن البعض لا يزال يأمل في الحصول على نوع جديد من السمات المظلمة على نظام اندرويد، على غرار النوع المتاح iOS. وقد يتضمن ذلك سمة أغمق بألوان رمادية وسوداء مناسبة بشكل خاص للأجهزة المزودة بشاشات AMOLED، مما يوفر أداءً وجماليات محسّنة.

ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على اقتراح تحسينات إضافية تتجاوز شريط التطبيق العلوي الغامق.

توضح لقطة الشاشة الموجودة أدناه عن الاختلاف الواضح بين الإصدار الحالي والإصدار القادم. ويوضح شريط التطبيق العلوي الغامق التزام واتسآب بتحسين واجهة المستخدم بشكل عام.

المصدر

اعلان





