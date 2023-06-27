تكنولوجيا: ‏Oppo ستقدم كاميرا بريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع هاتف +Reno 10 Pro في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة Reno10 في الهند من خلال الترويج لكاميرا التكبير الموجودة بهاتف +Reno10 Pro ذات دقة 64 ميجابكسل.

تأتي الكاميرا بفتحة عدسة f/2.5 مع مستشعر نصف بوصة (1/2 بوصة) و 0.7 ميكرومتر من وحدات البكسل المجمعة مسبقًا، ويأتي التكبير حتى ثلاثة أضعاف مع خيار تكبير هجين حتى 120 ضعف.

وتقول Oppo أن المنظار أنحف من المناظير المنافسة، وهو أعلى وحدة ميجابكسل في فئته. ومن المتوقع أن تأتي الكاميرات الأخرى بدقة 50 ميجابكسل مع فتحه f1/8، مع مستشعر Sony IMX890 بحجم 1/1.56 بوصة ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل، بالاضافة الى كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

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