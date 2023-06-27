تكنولوجيا: Realme تعقد حدث في 6 من يوليو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Narzo 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Realme يوم 6 من شهر يوليو المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Narzo 60، ولقد كشفت عن ملامح تصميم الإصدارات القادمة من خلال الإعلان التشويقي.

شاركت Realme إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث المقرر عقده الشهر المقبل في السوق الصيني.

ويكشف الإعلان التشويقي للحدث عن صور رسمية لهاتف Narzo 60 والذي يظهر بعلامة “NARZO” التجارية في الجهة الخلفية.

وتؤكد الصور الرسمية على أن هاتف Narzo 60 يأتي بتصميم يحاكي إصدارات الشركة السابقة Realme 11 Pro، وRealme 11 Pro Plus.

ومن المقرر أن تتضمن السلسلة القادمة اثنان من الإصدارات هما Narzo 60، وNarzo 60 Pro بنفس تصميم هاتفي Realme 11 Pro، كما يكشف الإعلان التشويقي عن دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تتوفر هواتف Narzo 60 للشراء عبر موقع أمازون في الهند، من جانب أخر رصد هاتف Narzo 60 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 6020 الذي يرتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

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