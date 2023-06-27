تكنولوجيا: صور رسمية تكشف عن ألوان وتفاصيل مواصفات سلسلة OPPO Reno 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno 10 في السوق الهندي قريباً، ولقد أطلقت الشركة صفحة رسمية للسلسلة القادمة على موقعها الرسمي في الهند وفي Flipkart.

تؤكد الصور الرسمية التي نشرت اليوم على أن سلسلة هواتف Reno 10 تأتي بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد في الشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تظهر الهواتف بتصميم نحيف مع تصميم جديد لوحدة الكاميرة الخلفية.

ولقد أكدت التفاصيل التي نشرت مؤخراً على أن هاتف Reno 10 Pro+ 5G يأتي بمستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري وعدسات periscope telephoto، بينما تتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، كما تضم الهواتف رقاقة MariSilicon X.

من جانب أخر يأتي هاتف Reno 10 Pro 5G بنفس المستشعر الرئيسي المميز في إصدار Reno 10 Pro Plus، بينما لا تتضمن الإعدادات في هذا الإصدار مستشعر periscope لكن كبديل يضم الهاتف مستشعر Sony IMX709 بعدسات telephoto.

ويضم Reno 10 كاميرة telephoto portrait بدقة 32 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تكشف القوائم الرسمية لهاتفي OPPO Reno 10 Pro 5G وPro Plus 5G، عن دعم الهاتفين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تتوفر الهواتف بألوان البنفسجي والفضي.

من جانب أخر يأتي OPPO Reno 10 5G بألوان الأزرق والفضي، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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