شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ميزة lens correction لتحسين الصور فى iPhone وكيفية استخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُفعل ميزة تصحيح العدسة بشكل افتراضي عند التصوير باستخدام عدسة Urtla Wide أو الكاميرا الأمامية، وهي متوفرة في طرز iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14، وعند تفعيلها ستكتشف كاميرا هاتفك أي تشويه وتصححه مما يعزز وضوح صورك وستظهر بشكل طبيعي أكثر.

عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية أو العدسة الواسعة (wide) تحصل على مظهر مشوه قليلاً أو يحتوي على بعض الانحرافات، ويُعرف هذا التأثير باسم barrel distortion.

barrel distortion هو تأثير مرتبط بالعدسات ذات الزاوية العريضة، ويتسبب في أن تبدو حافات الصورة منحنية قليلًا، ويبدو هذا التأثير أكثر وضوحًا في الصور التي تحتوي على خطوط مستقيمة، حيث يبدو أن هذه الخطوط تنحني.

كيفية تفعيل ميزة تصحيح العدسة في هواتف آيفون

يمكنك تفعيل ميزة (تصحيح العدسة) lens correction المتوفرة في طرز iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

1- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings.

2- اضغط فوق خيار (الكاميرا) Camera.

3- مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (تصحيح العدسة) lens correction وفعّله.