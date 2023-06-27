على غرار واتساب وإنستجرام.. تليجرام يطرح ميزة طال انتظارها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام عن إضافة ميزة القصص Stories لكافة المستخدمين مطلع شهر يوليو القادم، وفقًا لموقع aitnews.

وستعمل ميزة القصص في تطبيق تيليجرام بالآلية نفسها الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل واتساب وإنستجرام وفي بوك، وسيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص، إما الجميع أو جهات الاتصال جميعها أو جهات اتصال مختارة أو قائمة الأصدقاء المقربين.

وسيتيح التطبيق أدوات عديدة للتعديل على الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية كتابة جمل أو عبارات في النص المصاحب للقصص، بالإضافة إلى الروابط أو الإشارة إلى مستخدمين آخرين باستخدام المعرّفات الخاصة بهم.

وستُعرض القصص المنشورة عبر التطبيق أعلى المحادثات في مساحة قابلة للتمدد والطي مع إمكانية إخفاء بعض القصص عند الحاجة لذلك.

ويمكن للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية معًا في آن واحد، كما يمكنهم التحكم في موعد انتهاء صلاحية القصص، من 6 ساعات وحتى 48 ساعة، مع خيار استمرار عرضها بشكل دائم في صفحة الملف الشخصي، كما هو الحال في إنستجرام.

وسيتمكن أصحاب القنوات أيضًا من نشر القصص لتظهر لكافة المشتركين في القناة، كما يمكنهم إرسال المحتوى من داخل القناة إلى القصص، لتعزيز الوصول إلى المشتركين.