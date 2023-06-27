تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وتصميم Galaxy M34 5G وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج في 7 من شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن هاتفها المتوسط Galaxy M34 5G، ولقد كُشِف اليوم عن تفاصيل مواصفات وتصميم الهاتف.

أكدت التفاصيل الجديدة على أن هاتف Galaxy M34 5G يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.46 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة تقنية “Vision Booster”، كما تضم الشاشة نتوء لكاميرة السيلفي.

وتأتي الكاميرة في هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy M34 5G للأسواق بثلاثة إختيارات في الألوان.

أيضاً يدعم هاتف M34 5G بطارية بقدرة 6000 mAh، ويضم منفذ USB-C للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي بميكروفون ومكبر صوتي بتصميم شبكي في الجزء السفلي.

وفي الجزء العلوي يظهر ميكروفون أخر، بينما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، ومن المتوقع أن يدعم زر التشغيل تقنية إستشعار البصمة.

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