تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة الألعاب MSI G2712V بمعدل تحديث 100Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن شاشة MSI G2712V المخصصة للألعاب التي تدعم معدل تحديث 100Hz، ونسبة سطوع 300 nit.

تتميز شاشة MSI G2712V بلوحة IPS بحجم 27 إنش، وجودة عرض Full HD أو دقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 100Hz، وتتميز بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية، وتدعم الشاشة زوايا عرض 178 درجة في 178 درجة، لذا تقدم الشاشة عرض جيد من جميع الزوايا.

وتدعم الشاشة ألوان Adobe RGB بنسبة 84.84%، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 84.14%، وتغطية من ألوان sRGB بنسبة 108.27%، لذا تقدم الشاشة ألوان دقيقة بنسبة أعلى.

من جانب أخر تدعم الشاشة سطوع بنسبة 300 nit، وتباين 1000:1، أي أفضل نسبة تباين وسطوع في الشاشة.

وتضم MSI G2712V منفذ HDMI، ومنفذ DP، أيضاً تتميز الشاشة بطلاء مضاد للتوهج، وتعمل على خفض الومضات، وتدعم عرض جيد في جميع ظروف الإضاءة.

الشاشة تتميز بأبعاد 612.49 في 454.02 في 228.24مم، وحامل مميز بأبعاد 612.49 في 368.32 في 45مم، ويصل وزن الشاشة إلى 5.8 كجم مع حامل الشاشة، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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