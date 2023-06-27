شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق خدمة الاشتراك +Quest لنظارات الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ميتا خدمة الاشتراك الشهري (كوست بلس) +Quest المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي التابعة لها، وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، في قناة البث الخاصة به في تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، إن اشتراك (ميتا كوست بلس) سيكون متاحًا اعتبارًا من اليوم الاثنين بسعر 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، أو 59.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

وتُتاح خدمة (كوست بلس) الآن لمستخدمي نظارتي (كوست 2) Quest 2، و(كوست برو) Quest Pro، وقريبًا لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي الأحدث (كوست 3) Quest 3، وفقًا لموقع aitnews.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد دخلت حديثًا السوق الذي تهيمن عليه ميتا وشركات أخرى، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الحالي عن نظارة الواقع المختلط (فيجين برو) Vision Pro التي يبلغ سعرها 3,499 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك، فإن سعر نظارة آبل هو ثلاثة أضعاف سعر أغلى نظارة من ميتا.

وقالت ميتا إن نظارة (كوست 3) الجديدة سوف تُباع بسعر قدره 499.99 دولارًا أمريكيًا وستُطرح في السوق اعتبارًا من خريف 2023.

وتستمر ميتا في الإنفاق بدرجة كبيرة على الميتافيرس، وهو العالم الرقمي الذي لم يُطوَّر بعد، والذي يتطلب الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز للوصول إليه.

وسجلت وحدة Reality Labs التابعة للشركة، التي تعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسارة تشغيلية قدرها 3.99 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من الشركة، إلا أنها حققت 339 مليون دولار أمريكي من الإيرادات.

وعلى الرغم من بيع (كوست برو) في البداية مقابل 1,499.99 دولارًا أمريكيًا، خفّضت ميتا سعر النظارة إلى 999.99 دولارًا أمريكيًا في شهر آذار/ مارس الماضي، كما خفّضت سعر نظارة (كوست 2) من 499.99 دولارًا أمريكيًا إلى 429.99 دولارًا أمريكيًا.

وعند الإعلان عن (كوست 3)، قالت الشركة في منشور على مدونتها إن سعر نظارة (كوست 2) سيُخفَّض إلى 299.99 دولارًا أمريكيًا، وذلك لسعة 128 جيجابايت، وإلى 349.99 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت.