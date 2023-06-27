تكنولوجيا: الإعلان عن كاميرة الأكشن Insta360 GO 3 بتصميم صغير جداً مع Action Pod

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Insta360 عن أصغر إصدارات الشركة من كاميرات الأكشن Insta360 GO 3، والتي تأتي مع Action Pod بشاشة تعمل بخاصية اللمس وقابلة للتدوير.

تتميز كاميرة Insta360 GO 3 بوزن 35 جرام، وتضم عدسات بفتحة F2.2، ببعد بؤري 11.24مم، كما تدعم الكاميرة إلتقاط صور بتنسيق INSP وDNG، وتسجيل فيديو بتنسيق MP4.

وتدعم كاميرة Insta360 GO 3 إلتقاط صور بدقة 2560 في 2560 بيكسل 1:1، أو بدقة 1440 في 2560 بيكسل 9:16، أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل 16:9 وأيضاً 2936 في 1088 بيكسل 2.7:1.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، أو 1440 أو 2.7K، بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 50 إطار لكل ثانية، إلا أن 2.7K لن يدعم معدل 50 إطار لكل ثانية.

كما تأتي كاميرة Insta360 GO 3 بثلاثة أنماط في تسجيل الفيديو، والتي تشمل نمط التسجيل المسبق، ونمط التسجيل المتكرر إلى جانب نمط التسجيل المحدد بوقت.

ويعد نمط التسجيل المحدد بوقت من أكثر الأنماط إثارة للإهتمام، حيث يمكن من خلال هذا النمط جدولة لموعد تسجيل الفيديو.

أيضاً تدعم الكاميرة نمط FreeFrame الذي يتيح ضبط العرض إلى الإرتفاع في اللقطات بعد التصوير، كما تتيح الكاميرة تسجيل مقطع فيديو واحد لتحميله في صورة ملف “Instagram Reel” بأبعاد 9:16، أو لمنصة اليوتيوب بأبعاد 16:9.

يمكن للكاميرة أيضاً أن تدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل ومعدل 120 إطار لكل ثانية، من جانب أخر تتميز الكاميرة بجيرسكوب بعدد 6 من المحاور، وتأتي الكاميرة بتثبيت FlowState، و 360 Horizon لتسجيل الفيديو دون الحاجة لإمالة الكاميرة، وتأتي الكاميرة أيضاً بميكروفونات مزدوجة لتسجيل الصوتيات أثناء الحركة.

ولقد قدمت Insta360 مع الكاميرة Action Pod المميز بشاشة بحجم 3.3 إنش بخاصية اللمس وتدعم التدوير، ويتميز الملحق بوزن 96.3 جرام، ويتصل بكاميرة Insta360 GO 3 عبر البلوتوث، ويدعم المستخدم بميزة التشغيل بالأوامر الصوتية دون الحاجة للتحكم باليد.

ويتميز Action Pod بمعايير IPX4 لمقاومة الماء، ويضم بطارية 1270 mAh، ويتم الشحن عبر منفذ USB-C، ويمكن الشحن خلال 65 دقيقة بنسبة 100%.

وتدعم Insta360 GO 3 معايير IPX8، وتضم بطارية بقدرة 310 mAh وتدعم الشحن بشكل كامل خلال 35 دقيقة، ويمكن للكاميرة أن تدعم عمر تشغيل 45 دقيقة، ويمكن لملحق Action Pod أن يدعم إطالة عمر الشحن إلى 170 دقيقة.

أيضاً تدعم Insta360 GO 3 الإتصال بأجهزة الأندوريد وiOS، وتتوفر الكاميرة باللون الأبيض فقط، أيضاً تأتي الكاميرة بثلاثة إختيارات في التخزين بين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت بسعر يبدأ من 380 دولار.

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