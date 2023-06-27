تكنولوجيا: رصد Oppo K11 في قاعدة بيانات TENAA قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Oppo K11 قريباً للأسواق، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات TENAA إستعداداً للإعلان المرتقب.

أوضحت التسريبات التي جاءت عبر منصة TENAA اليوم بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف Oppo K11 الرئيسية، كما كشفت التسريبات عن تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف Oppo K11 يأتي بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق K11x، إلا أن الإصدار الجديد يأتي برقاقة معالج Snapdragon 782G ويضم مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم Oppo هاتف K11 بشاشة OLED بحجم 7.6 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر تقدم Oppo هاتف Oppo K11 المرتقب بقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

يذكر أن هاتف Oppo K11 ينطلق خارج السوق الصيني بعلامة OnePlus Nord CE 3 التجارية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





