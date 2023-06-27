تكنولوجيا: خدمة Meta Quest Plus تقدم للمستخدمين اثنان من ألعاب الواقع الإفتراضي شهرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستهدف خدمة بث الألعاب Meta Quest Plus مستخدمي نظارات الواقع الإفتراضي Meta Quest 2 والإصدار القادم Quest 3 وأيضاً Quest Pro، وتقدم الخدمة للمستخدمين الآن اثنان من ألعاب الواقع الإفتراضي شهرياً.

تتوفر خدمة بث الألعاب Meta Quest Plus للمستخدمين بإشتراك شهري بقيمة 8 دولارات، أو إشتراك سنوي بقيمة 60 دولار.

ومن المقرر أن تقدم شركة Meta شهرياً لمشتركي الخدمة ميزة إختيار اثنان من الألعاب، إلا أن هذه الألعاب لن تتوفر للمستخدمين في حالة إلغاء الإشتراك، لكن في حالة إلغاء الإشتراك والعودة من جديد سيتاح للمستخدم الوصول إلى كافة الألعاب من جديد.

أيضاً توفر شركة Meta في البداية لعبة Pistol Whip، ولعبة FPS، وPixel Ripped 1995، ومن المقرر أن تدعم Meta المستخدمين في الوصول إلى الألعاب الأكثر شعبية من عناوين الواقع الإفتراضي.

كما كشفت الشركة عن الألعاب التي تتوفر في شهر أغسطس هما Walkabout Mini Golf ، وهي لعبة ميني غولف، وMothergunship: Forge، لعبة VR FPS roguelite.

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