شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضحى بمبيعات Xbox Series X من أجل طموحها فى السحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضحي Microsoft بزيادة أرقام مبيعاتها على Xbox Series X / S منذ إطلاقها كمقايضة للاستثمار في السحابة ومحتوى الألعاب، وفي تبادل داخلي للبريد الإلكتروني بين رئيس Xbox Phil Spencer وXbox CFO Tim Stuart فى ديسمبر 2020، ناقش الزوجان الأسباب الكامنة وراء انخفاض حجم وحدة تحكم Xbox وتم الكشف عن البريد الإلكترونى كجزء من جلسة استماع FTC ضد Microsoft .

ويعترف سبنسر بأن شركة Microsoft لديها "خسارة عائد لـ Scarlett"، الاسم الرمزى لوحدات تحكم Xbox Series X / S ، لكن التأخير في Halo Infinite لم يكن "العوامل الرئيسية فى ندرة وحدة التحكم لدينا" خلال فترة الإطلاق الأولية.

وقامت Microsoft بتخفيض وحدات الحوسبة في Xbox Series X السيليكون إلى 52 من 56 لتحسين عائد الإنتاج ، لكن الشركة ما زالت تفتقد إلى هدف إنتاج أجهزة وحدة التحكم. كان لدى Microsoft أيضًا رهان استراتيجي على السحابة يبدو أنها كانت تحجم عن الرقائق.

وبعد أقل من عام من إطلاق Xbox Series S / X ، قامت Microsoft بالفعل بترقية خوادم Xbox Cloud Gaming الخاصة بها باستخدام أجهزة Xbox Series X المخصصة لتحسين معدلات الإطارات وأوقات التحميل.

ويشير تبادل البريد الإلكتروني إلى مقايضة بشأن إنفاق الأموال على حجم وحدة تحكم Xbox أو المحتوى والرهانات السحابية. يقول سبنسر: "من منظور إستراتيجى، أؤمن بالمفاضلات الخاصة بنا للسحابة والمحتوى في الألعاب على حجم وحدة التحكم". "من خلال إستراتيجيتنا وفرصنا، سيظل حجم وحدة التحكم هو الشىء الذى نحصره لتنمية طموحنا على المدى الطويل".

واضطرت Microsoft إلى استثمار الأموال في بناء بنيتها التحتية السحابية لألعاب Xbox Cloud ، لا سيما أنها تعتمد على مكونات وحدة التحكم المخصصة. يقول Spencer: "أعتقد أن استثماراتنا في المحتوى و xCloud ضرورية لتحقيق إمكاناتنا في الألعاب". "لا تتمتع Amazon Luna و Google Stadia بقوة وحدة التحكم التي نوفرها لنا من خلال مشاركة المطورين ومجتمع الألعاب وكتالوج المحتوى."

وكانت Microsoft تعمل أيضًا على إصدار "مخصص" منفصل من Xbox Cloud Gaming العام الماضي. ولكن لا يتم إطلاق "xCloud SKU المخصص" بالضرورة في أي وقت قريبًا. في شهادتها خلال جلسة استماع FTC ضد Microsoft الأسبوع الماضي ، قالت سارة بوند ، رئيسة تجربة منشئي Xbox ، إن Microsoft كانت "أكثر وضوحًا بشأن التكاليف" المتعلقة بألعاب Xbox Cloud وشعبية الخدمة ، لذلك لم يكن هناك إصدار مخصص يجري العمل عليها حاليا.

وأعلنت Microsoft أيضًا فى الأصل عن جهاز بث Xbox مخصص في عام 2021 قبل التأكيد على إجراء تغييرات على الجهاز في مايو 2022. ثم تم رصد Project Keystone، كما أشارت إليه Microsoft داخليًا ، على رف رئيس Xbox Phil Spencer في أكتوبر قبل تأكيده على أنه أعيدت صياغته بسبب سعره.