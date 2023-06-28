شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيود صارمة على استخدام موظفى الكونجرس الذكاء الاصطناعى مثل شات جى بى تى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الكونجرس لديه قيود صارمة على استخدام ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المماثلة.

وتزعم أكسيوس أنها حصلت على مذكرة من الرئيسة الإدارية لمجلس النواب كاثرين سزبيندور تضع شروطًا ضيقة لاستخدام ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي ذات اللغات الكبيرة المماثلة في مكاتب الكونجرس، و يُسمح للموظفين فقط باستخدام خدمة ChatGPT Plus المدفوعة نظرًا لضوابط الخصوصية الأكثر صرامة، كما يقول Szpindor لا يمكنهم استخدام التكنولوجيا كجزء من عملهم اليومي.

ويضيف Szpindor أنه يُسمح للمكاتب المنزلية فقط باستخدام chatbot مع بيانات يمكن الوصول إليها بشكل عام حتى عند استخدام Plus، و يجب تمكين ميزات الخصوصية يدويًا لمنع التفاعلات من تغذية البيانات في نموذج AI، ولا يُسمح حاليًا بطبقة ChatGPT المجانية كما هو الحال مع أي نماذج لغات كبيرة أخرى، وفقا لتقرير engadget.

ولقد طلبنا من مجلس النواب التعليق وسنعلمك إذا سمعنا ردًا ، ومع ذلك فإن سياسة استخدام كهذه لن تكون مفاجئة، وحذرت المؤسسات والشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي نظرًا لاحتمال وقوع حوادث وإساءة الاستخدام.

وواجه الجمهوريون انتقادات لاستخدام إعلان هجوم تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، على سبيل المثال ، بينما يُفترض أن موظفي Samsung سربوا بيانات حساسة من خلال ChatGPT أثناء استخدام الروبوت في العمل، وحظرت المدارس هذه الأنظمة بسبب مخاوف تتعلق بالغش، و تمنع قيود المنزل نظريًا مشاكل مماثلة مثل التشريعات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي والخطب.

وقد لا تواجه سياسة مجلس النواب معارضة كبيرة ويحاول كلا الجانبين في الكونجرس تنظيم الذكاء الاصطناعي وإدارته، وفي مجلس النواب قدمت النائبة ريتشي توريس مشروع قانون يتطلب إخلاء المسؤولية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما تريد النائبة إيفيت كلارك إفصاحات مماثلة للإعلانات السياسية. عقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسات استماع حول الذكاء الاصطناعي وقدموا مشروع قانون لمساءلة مطوري الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الضار الذي يتم إنتاجه باستخدام منصاتهم