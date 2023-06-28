شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أمازون" تستخدم شركات صغيرة للمساعدة فى التوصيل بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يقوم متجر محلي بتوصيل طلبك القادم من أمازون، وأخبرت أمازون أن شركة Axios ستطلق نظام Amazon Hub Delivery الذي يستخدم الشركات الصغيرة في 23 ولاية (بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن) لإكمال الشحنات للعملاء، و تحتاج هذه الشركات إلى مناطق تخزين آمنة ويجب أن تقدم ما معدله 30 حزمة يوميًا خارج أيام العطلات الرئيسية.

ومع ذلك ، فإن Amazon ليست متحمسة بشأن أنواع الأعمال لهذا البرنامج ويمكن أن تتأهل كل من bodegas والمقاهي وبائعي الزهور والمواقع الأخرى، Hub Delivery هو في النهاية توسع في المبادرات السابقة.

وأطلقت أمازون نظام "I Have Space" في الهند في عام 2015 ، ووسعته ليشمل كل من اليابان وإسبانيا. بدأ برنامج تجريبي أمريكي في أواخر عام 2020 ، على الرغم من أنه ركز على تحسين التسليم للعملاء في المناطق الريفية إلا أن النهج الجديد يغطى أكثر من 20 مدينة رئيسية ، بما في ذلك بوسطن ونيويورك ولوس أنجلوس، وفقا لتقرير engadget.

والحوافز واضحة تحصل أمازون على شحنات أكثر موثوقية عن طريق تفريغ شحنات "الميل الأخير" للشركات الصغيرة بدلاً من الاعتماد فقط على شركات نقل مخصصة. يقول نائب رئيس أمازون بيريل توماي إن الشركاء بدورهم يمكنهم تنمية أعمالهم وزيادة دخلهم.

وتقدر Axios أنه عند 27000 دولار من الأرباح في السنة ، تدفع أمازون حوالي 2.50 دولار لكل حزمة. ويأمل بائع التجزئة عبر الإنترنت في التعاون مع 2500 سائق من الشركات الصغيرة بحلول نهاية عام 2023.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد أشهر من إعلان أمازون عن تسريح جماعي للعمال مع تعافي الوباء والاقتصاد المتقلب الذي يدر أرباحًا.

و يساعد Hub Delivery نظريًا Amazon ليس فقط في خفض التكاليف ، بل يقلل من نزاعات العمل التي قد تأتي مع استخدام عمالها للشحن ولا يعني ذلك أن عملاق التكنولوجيا ينفر تمامًا من استخدام موظفيه، و لا تزال ملتزمة بشراء حوالي 100000 شاحنة توصيل من Rivian والتي ستوفر الطرود للعملاء.