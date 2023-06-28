شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. كيفية إنشاء اختصارات نصية مخصصة بلوحة المفاتيح فى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام لوحة المفاتيح المتكرر بشكل يومي في الهواتف الذكية، قد يجعلك ترغب في الوصول إلى بعض الرموز بسرعة، أو إضافة بعض الكلمات التي تكررها باستمرار بشكل تلقائي، وغير ذلك، وكل تلك الميزات توفرها لوحة المفاتيح في آيفون لتسهيل الكتابة واختصار الوقت.

يمكنك إنشاء اختصارات نصية مخصصة لكلمات أو عبارات لإدراجها تلقائيًا، على سبيل المثال: يمكنك أن تجعل اختصار (gm) يقترح Good Morning، ويمكنك النقر فوق الاقتراح لإضافته بسرعة دون الحاجة إلى كتابة الجملة كاملة.





لإنشاء اختصارات نصية مخصصة اتبع الخطوات التالية:1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (عام) General.

2- اضغط فوق خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard، ثم اختر (Text Replacement).

3- اضغط فوق أيقونة الجمع (+) الظاهرة في الجهة اليُمنى العُلوية.

4- اكتب في خانة (Phrase) العبارة الكاملة، واكتب في خانة (Shortcut) الاختصار الخاص بتلك العبارة.

5- اضغط فوق زر (حفظ) Save.

بعد ذلك، ما عليك سوى كتابة الاختصار وسترى العبارة الكاملة تظهر فوق لوحة المفاتيح، ويمكنك الضغط فوقها لإضافتها أو اضغط فوق زر المسافة وستضاف تلقائيًا.