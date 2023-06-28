شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تكشف عن أعضاء طاقم رحلتها الفضائية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Virgin Galactic عن أفراد الطاقم الذين سيكونون على متن مهمة "Galactic 01" القادمة في 29 يونيو ، وهي أول رحلة فضاء تجارية بالكامل للشركة، وأعلنت أن كولين بينيت ، مدرب رواد الفضاء الرئيسي في Virgin Galactic، سينضم إليه والتر فيلادي وأنجيلو لاندولفي - اثنان من كبار أعضاء القوات الجوية الإيطالية - وبانتاليوني كارلوتشي ، طيار ومهندس تقني من المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا.

وإذا نجحت المهمة، فقد تبدأ شركة Virgin Galactic قريبًا في التنافس مع الشركات المنافسة التي تقدم رحلات ركاب تجارية إلى الفضاء ، مثل SpaceX و Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس.

وسيقوم الطاقم بإجراء العديد من التجارب العلمية تحت المدارية خلال الرحلة التي تستغرق 90 دقيقة ، مثل اختبار المعدات لقياس الإشعاع الكوني ودراسة المواد المختلفة في ظروف الجاذبية الصغرى، وسيتم تحويل مقصورة مركبة SpaceShipTwo VSS Unity - الطائرة الفضائية التي تعمل بالطاقة الصاروخية والتي تأوي ركاب Virgin Galactic - إلى مختبر علوم شبه مداري مناسب لإجراء التجارب.

وسيقود المقدم السابق في سلاح الجو الأمريكي مايكل ماسوتشي قيادة VSS Unity ، بينما سيقود الطياران العسكريان الأمريكيان كيلي لاتيمر وجميل جانجوا سفينة VMS Eve، السفينة الأم التي تحمل الوحدة إلى الفضاء، وفقا لتقرير theverge.

وقال مايكل كولجلازيير، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic ، في بيان: "Galactic 01 هي أول رحلة فضاء تجارية لنا ، ويشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل القوات الجوية الإيطالية والمجلس القومي للبحوث لدعم مهمتهم البحثية الأولى في الفضاء". "البعثات البحثية لشركة Virgin Galactic ستدخل حقبة جديدة من الوصول المتكرر والموثوق إلى الفضاء للمؤسسات الحكومية والبحثية لسنوات قادمة."

ووقعت Virgin Galactic لأول مرة عقد هذه المهمة مع القوات الجوية الإيطالية في عام 2019 ، وتقدر أن الرحلة ستتم بين أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، وأدت عدة عوامل مثل مشكلات سلسلة التوريد والقيود المفروضة على العمالة إلى تأجيل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، أوقفت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية جميع رحلات Virgin Galactic في أواخر عام 2021 حتى أكملت التحقيق في المشكلات الفنية التي نشأت خلال مهمة Unity 22 التي حملت مؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون.

وكانت الرحلة التجريبية الناجحة التي أجريت في مايو من هذا العام هي أول مهمة مأهولة لشركة Virgin Galactic منذ ما يقرب من عامين، ومن المتوقع أن تنطلق رحلة فضائية تجارية ثانية يطلق عليها اسم "Galactic 02" في أوائل أغسطس (على الرغم من عدم تقديم تواريخ محددة) ، والتي تتوقع الشركة أن تتبعها رحلات فضائية شهرية.

ومع ذلك ، فإن المشاريع الفضائية الحديثة لم تؤد بشكل جيد بالنسبة لشركة Virgin - Virgin Orbit، وهي خدمة الشركة لإطلاق أقمار صناعية تجارية صغيرة انبثقت من Virgin Galactic في عام 2017 ، وتوقفت عن العمل في وقت سابق من هذا العام بعد أن كانت غير قادرة على تأمين المزيد بعد شهرين فقط من فشل مهمتها في كورنوال ، المملكة المتحدة .