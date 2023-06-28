شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير صوت مساعد جوجل Google Assistant؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهل مساعد جوجل Google Assistant على إنجاز العديد من المهام باستخدام الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف، كما أنه يتكامل مع العديد من التطبيقات والخدمات الأخرى.

ليس عليك الالتزام باستخدام صوت مساعد جوجل الافتراضي، فهناك مجموعة من الأصوات يمكنك الاختيار منها، وتتضمن أيضًا لهجات مختلفة.

لتغيير صوت مساعد جوجل، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق Google Assistant.

2- سجّل الدخول إلى حسابك في جوجل.

3- اضغط فوق صورة حسابك لفتح قائمة إعدادات المساعد الصوتي.

4 – اضغط فوق خيار (صوت المساعد) Assistant Voice من قائمة خيارات الإعدادات.

ستظهر لك قائمة تتضمن دوائر ملونة، وستجد أن الصوت الافتراضي اسمه Red وعند الضغط فوق أي دائرة يمكنك سماع عينة صوتية قبل الاختيار.

تحت دوائر الصوت، سترى الأجهزة التي ستستخدم الصوت الذي حددته.

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، فستجد أيضًا قسمًا في الأسفل يسمى (Speech Output). اختر من هذا القسم خيار (الهاتف) Phone، ثم حدد أسلوب المحادثة بالنقر فوق خيار (Full) أو (Brief).