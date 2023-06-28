شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو جوجل Bard؟ إليك كيفية استخدام منافس ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذه الأيام، تعمل Google بشكل كامل فى مجال الذكاء الاصطناعى، وجوجل Bard هو منتجها الرئيسى ، كما إنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعى، ومن المفترض أن يكون منافسًا لـ ChatGPT المشهور.

وعلى الرغم من أنها تكرر الكثير مما يفعله ChatGPT، إلا أن Google قد استثمرت بشكل كبير في هذه المساحة وأدخلت بالفعل بعض التحديثات المهمة للأداة التn تتجاوز ما يمكن أن يفعله ChatGPT.





ما هو جوجل Bard؟

مثل ChatGPT ، فإن Google Bard عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نصوص من جميع الأنواع. يمكنك طرح أي سؤال عليها ، طالما أنها لا تنتهك سياسات المحتوى الخاصة بها ، ستقدم Bard إجابة. على الرغم من أن Bard لم يحل محل Google Assistant رسميًا ، إلا أنه مساعد ذكاء اصطناعى أقوى بكثير.

وهذا لأنه يعتمد على LLM الخاص بـ Google (نموذج اللغة الكبير) ، والمعروف باسم LaMDA (نموذج اللغة لتطبيقات الحوار). مثل GPT-3.5 من OpenAI ، والنموذج وراء ChatGPT قام المهندسون في Google بتدريب LaMDA على مئات المليارات من المعلمات ، مما أتاح للذكاء الاصطناعي "تعلم" اللغة الطبيعية من تلقاء نفسه، والنتيجة هي روبوت محادثة يمكنه الإجابة على أي سؤال بلغة محادثة طبيعية بشكل مدهش.

وتم الإعلان عن LaMDA في الأصل في Google I / O في عام 2021 ، لكنه ظل نموذجًا أوليًا ولم يتم إصداره للجمهور. بمجرد إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022 ، وتحركت Google بسرعة لإصدار روبوت محادثة مدعوم من LaMDA يمكنه المنافسة ، وتم الإعلان عن Google Bard لأول مرة في فبراير 2023.





هل Google Bard متاح؟

بعد الإعلان عنه ، ظل Google Bard مفتوحًا لعدد محدود من المستخدمين ، بناءً على قائمة انتظار في قائمة الانتظار، ولكن في Google I / O 2023 ، أعلنت الشركة أن Bard أصبحت الآن مفتوحة للجميع ، والتي تشمل 180 دولة ومنطقة حول العالم.

ويتوفر Bard الآن أيضًا باللغتين اليابانية والكورية ، مع دعم ما يصل إلى 40 لغة قريبًا ، وفقًا لـ Google.

ولا يزال يتم تصنيف Bard على أنه "تجربة" ، ولكنه متاح الآن على نطاق واسع لأي شخص لبدء استخدامه.





كيفية استخدام جوجل Bard

لاستخدام Google Bard، ما عليك سوى الانتقال إلى بارد جوجل دوت كوم مثل جميع منتجات Google ، وسيتطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك، وستحتاج أيضًا إلى الموافقة على شروط الخدمة ، ولكن بمجرد الضغط فوقها ، ستتمكن من بدء استخدام Google Bard بسرعة. مثل ChatGPT، يكون Bard في الغالب مجرد حقل نص فارغ ، والذي يقول "أدخل مطالبة هنا". اكتب الموجه أو السؤال ، وسيقدم Bard إجابة.

ومن المفيد أن تقدم Google بعض الأفكار العشوائية لتبدأ بها ، والتي تختلف في كل مرة تفتح فيها Bard. كان المثال الأول الذي أعطي لي هو ما يلي: "ما هي الوجبة النباتية السريعة والمتوازنة التي يجب أن أحضرها؟ يجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف ". ثم قدم بارد قائمة من خمس وجبات مختلفة ، بما في ذلك التوفو التدافع وحساء العدس والقلي النباتي، من هناك يمكنني إجراء المحادثة في أي اتجاه أريد ، سواء كان ذلك لطلب خمس وجبات إضافية ، أو خمس وصفات مختلفة لواحدة من الوجبات.

وبخلاف الأساسيات، يحتوي Google Bard على بعض الميزات المهمة التي تميزه عن روبوتات الدردشة الأخرى. أولاً ، سترى أنه مع كل إجابة ، يمنحك Bard أيضًا "مسودتين" أخريين للإجابة نفسها. فقط انقر فوق عرض المسودات الأخرى للوصول إلى الإجابات الأخرى. في هذه الحالة ، قدمت إحدى المسودات وصفة مفصلة لوجبة معينة والأخرى كانت نسخة معدلة قليلاً من المسودة الأولى. يمكنك حتى النقر فوق إعادة إنشاء المسودات لجعل Bard يحاول إجابة أخرى. ومع ذلك ، فقد لاحظت أن تجديد المسودات يؤدي غالبًا إلى نتائج مشابهة جدًا. من الأفضل تحرير المطالبة بالنقر فوق رمز القلم الرصاص أو استخدام موجه جديد لمحاولة الحصول على إجابة أفضل من Bard.