شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع خطط أسعار iCloud في المملكة المتحدة وبلدان أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر النسخة المجانية للخدمة السحابية iCloud سعة تخزين منخفضة للغاية - 5 جيجابايت فقط، حيث يتوفر للمستخدمين خيار اختيار المزيد من السعة التخزينية ولكن بتكلفة، والآن، ورد أن أبل رفعت سعر تخزين iCloud في المملكة المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، ربما تم ذلك بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

ومع ذلك، في الهند، لم ترفع Apple سعر تخزين iCloud، ويقول التقرير أيضًا أنه حتى في الولايات المتحدة ، لم ترفع Apple الأسعار، تشمل البلدان الأخرى التي تكلف فيها iCloud الآن المزيد بولندا ورومانيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والسويد وتنزانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

البلدان التي تم فيها ارتفاع الأسعار

وفقًا للتقرير ، ارتفعت الأسعار بنحو 25٪ للعملاء في المملكة المتحدة، بعض البلدان الأخرى التي ستكلف فيها iCloud الآن أكثر تشمل بولندا ورومانيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والسويد وتنزانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي المملكة المتحدة، اعتادت Apple على فرض رسوم قدرها 0.79 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 50 جيجابايت و 2.49 جنيهًا إسترلينيًا / 200 جيجابايت و 6.99 جنيهًا إسترلينيًا / مقابل 2 تيرابايت شهريًا، وتبلغ تكلفة خطط iCloud في المملكة المتحدة الآن 0.99 جنيهًا إسترلينيًا و 2.99 جنيهًا إسترلينيًا و 8.99 جنيهًا إسترلينيًا.

ما تحصل عليه مع iCloud التخزين: تمنحك كل خطة قدرًا معينًا من مساحة التخزين لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الأخرى.

النسخ الاحتياطية: يمكن نسخ جميع أجهزتك احتياطيًا على iCloud ، بحيث يمكنك دائمًا الوصول إلى بياناتك في حالة فقد جهازك أو تلفه.

iCloud Drive: iCloud Drive هي خدمة تخزين ملفات سحابية تتيح لك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز.

iCloud Mail: يمنحك بريد iCloud عنوان بريد إلكتروني تتم مزامنته عبر جميع أجهزتك.

مشاركة العائلة على iCloud: تتيح لك مشاركة iCloud Family مشاركة تخزين iCloud و Apple Music و Apple TV + واشتراكات Apple الأخرى مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة.