شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة روسية تعلن نجاح إطلاق 43 قمرًا إلى الفضاء دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: " "انطلق من مطار فوستوتشني الفضائي صاروخ Soyuz-2.1b الذي حمل إلى مدار الأرض 43 قمرا بينها قمر Soyuz-2.1b الروسي الجديد، ونجحت والأقمار بالانفصال عن المرحلة الثالثة من الصاروخ".
وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن قمر Meteor-M No. 2-3 مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.
أما الأقمار الـ 42 الباقية فتضم: 16 قمرا نانويا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز