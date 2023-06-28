شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة روسية تعلن نجاح إطلاق 43 قمرًا إلى الفضاء دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: " "انطلق من مطار فوستوتشني الفضائي صاروخ Soyuz-2.1b الذي حمل إلى مدار الأرض 43 قمرا بينها قمر Soyuz-2.1b الروسي الجديد، ونجحت والأقمار بالانفصال عن المرحلة الثالثة من الصاروخ".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن قمر Meteor-M No. 2-3 مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.

أما الأقمار الـ 42 الباقية فتضم: 16 قمرا نانويا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.