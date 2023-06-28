شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يضيف مزيدا من أدوات الإشراف الأبوى على Messenger و Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر Meta المزيد من الأدوات للآباء والتي ستسمح لهم بالتحكم والإشراف على كيفية تفاعل أطفالهم على Messenger، حيث يمكن الوصول إلى أدوات الإشراف الجديدة من خلال Meta Family Center، وستزود الأدوات الآباء بمعلومات ، مثل مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم في التطبيق وإعدادات الرسائل، وقالت الشركة إن الأدوات ، مع ذلك ، لن تسمح للآباء بقراءة رسائل المراهقين.

وفي البداية ، سيكون الإشراف الأبوي على Messenger متاحًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ، وتخطط الشركة للتوسع في المزيد من البلدان حول العالم في الأشهر المقبلة، وتقول الشركة أيضًا أن الأدوات ستضيف المزيد من الميزات إلى الإشراف الأبوي على Messenger خلال العام المقبل.

ويعد التحديث جزء من "عمل الشركة لتأسيس مركز العائلة كمكان مركزي واحد حيث يمكن للوالدين والأوصياء العثور على الموارد والأدوات للمساعدة في إدارة تجارب المراهقين عبر تقنيات التعريف".





أدوات للحد من التفاعل غير المرغوب فيه على Instagramوقالت Meta أيضًا إنها تقدم أدوات جديدة للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها في رسائل Instagram المباشرة (DM) و Messenger، وعلاوة على ذلك ، سيرسل Instagram إشعارًا للمراهقين عندما يقضون 20 دقيقة على Facebook ، مما يدفعهم إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن التطبيق وتعيين حدود زمنية يومية.

وقالت الشركة: "نحن نستكشف أيضًا دفعة جديدة على Instagram تشير إلى أن المراهقين يغلقون التطبيق إذا كانوا يمررون Reels في الليل".





الوضع الهادئ متاح عالميًاوفي يناير من هذا العام ، أطلقت Meta الوضع الهادئ الذي سيساعد الأشخاص على التركيز في عملهم، وعند التمكين ، لن يتلقى الأشخاص أي إشعارات على Instagram ، وستتغير حالة نشاط ملفاتهم الشخصية للسماح للأشخاص بمعرفة ذلك وسيقوم التطبيق تلقائيًا بإرسال رد تلقائي عندما يرسل شخص ما للمستخدمين رسالة مباشرة.

وكان الوضع الهادئ متاحًا في البداية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، وهو متاح الآن عالميًا.