شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة دولية تنشئ نسخة قياسية من قابس شحن السيارات الكهربائية لشركة تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت SAE International ، إحدى أهم هيئات المعايير في صناعة السيارات، إنها تعمل على دعم القابس وهي خطوة ستسهل على الشركات المصنعة إضافة موصلات NACS إلى سياراتهم ومحطات الشحن، ما يشير إلى اقتراب معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) من تسلا من أن يصبح نظام شحن المركبات الكهربائية الفعلي في الولايات المتحدة.

تعد SAE International مؤسسة عالمية لتطوير المعايير ورابطة مهنية تضم أكثر من 128000 مهندس وخبير تقني في هندسة التنقل.

وقالت SAE في بيان: "إن توحيد موصل NACS سيوفر اليقين وخيارات موسعة وموثوقية وراحة للمصنعين والموردين والأهم من ذلك كله، زيادة الوصول إلى الشحن للمستهلكين" بحسب ما نقلته Engadget.

وفقًا للمنظمة ساعد المكتب الأمريكي المشترك للطاقة والنقل في الجمع بين Tesla و SAE، وقالت إنها ستنشئ موصل NACS قياسيًا على "إطار زمني سريع"، كل ذلك على أمل تحسين البنية التحتية للشحن في البلاد بشكل أسرع.

كما تشير The Verge، يأتي الإعلان في نفس اليوم الذي قالت فيه ChargePoint إن العملاء يمكنهم البدء في طلب محطات الشحن مع موصلات NACS.

ستقدم الشركة المنفذ كخيار في أنظمة شحن التيار المتردد المنزلي في وقت لاحق هذا العام، ذلك على نطاق أوسع، حيث شهد الشهر الماضي إعلان كل من شركة فورد وجنرال موتورز وريفيان أنهم يخططون لاعتماد نظام NACS.

في المقابل دفع ذلك ولايات مثل تكساس إلى تفويض محطات شحن EV التي تمولها الحكومة باستخدام موصل تسلا.

مع تزايد الزخم وراء NACS، قد تعيد الشركات الرافضة مثل Electrify America النظر في موقفها من الموصل.