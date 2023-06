شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Docs يحصل على أداة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Google مؤخرًا "Help Me Write" - أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي - إلى Google Docs، وبعد ذلك بوقت قصير ، تضيف الشركة ميزة جديدة أخرى إلى أداة معالجة الكلمات الخاصة بها، والآن ، تعد الميزة الجديدة ميزة تعاونية وقد تكون مفيدة في مواقف مثل تحديد قالب أو تصميم أو قرارات رئيسية أخرى تتعلق بالمشروع.

الميزة المعنية هي ميزة الاقتراع الجديدة، حيث أضافت الشركة استطلاعات الرأي إلى المستندات عبر Smart Canvas، والآن، تقدم الشركة خيار استطلاعات الرأي في Meet الذي يسمح للمستخدمين بإجراء استطلاع أثناء اجتماع مستمر.

وبالمثل، يمكن لمستخدمي محرر مستندات Google الآن إضافة استطلاع إلى مستند ويمكن للمستخدمين الآخرين ، الذين تتم مشاركة المستند معهم ، التصويت على ذلك لاتخاذ قرار نهائي، وتبدو استطلاعات الرأي في محرر مستندات Google قديمة، لكنها تعمل.

وتحمل الاستطلاعات في محرر مستندات Google تصميمًا قديمًا مع تنسيق الجدول بالكامل، حيث يتم وضع خيارين جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري في العمود، للتصويت، كل ما يتعين على المستخدمين القيام به هو النقر فوق الرمز التعبيري الموجود أمام الخيار الذي يريدون التصويت له.

وستساعد استطلاعات الرأي في محرر مستندات Google المستخدمين على التعاون بشكل أفضل، وكما ذكرنا ، يمكن أن تكون استطلاعات الرأي في محرر مستندات Google مفيدة في عدة مناسبات، ووفقًا لـ Google ، ستتيح الميزة للمستخدمين التعاون بشكل أفضل وكفريق لن يحتاج إلى استخدام أداة طرف ثالث لإجراء استطلاع، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بمقارنة الأفكار والبحث عن الآراء والمزيد داخل المستند.

وبدأت Google بالفعل في طرح ميزة الاقتراع الجديدة على Business Standard و Business Plus و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Plus و Nonprofit-tier Workspace. لم يتم طرح هذه الميزة لمستخدمي حسابات Google الشخصية، وأيضًا، هذا طرح مرحلي وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.