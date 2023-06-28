شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مصير تطبيق IRL للتواصل الاجتماعي المدعوم من سوفت بنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت شركة SoftBank اليابانية العملاقة للاستثمار تطبيقًا غير معروف على وسائل التواصل الاجتماعي يسمى IRL إلى حالة يونيكورن وتقييم إجمالي قدره 1.17 مليار دولار من خلال استثمار أكثر من 170 مليون دولار وذلك في عام 2021.

اتضح أن التطبيق يتكون بالكامل من أرقام مستخدميه، معترفًا بأن 95 في المائة من قاعدة مستخدميه المزعومة البالغ عددها 20 مليون مستخدم كانت مزيفة، كما ذكرت في الأصل من قبل The Information.

وأطلقت SoftBank في ذلك الوقت على التطبيق "شبكة اجتماعية مبتكرة قائمة على الأحداث لكن لم تكن الشركة تعلم أنه لا يوجد أشخاص فعليون، فقط مجموعة كبيرة من الروبوتات والحسابات الآلية حسبما نقل موقع Engadget.

قام التطبيق بتسويق نفسه كبديل لتنظيم الأحداث على فيسبوك، ويستهدف الأجيال الشابة التي تعتقد أن شبكة مارك زوكربيرج الاجتماعية مخصصة للمربعات وكبار السن.

على الرغم من الاسم سرعان ما تحولت IRL إلى الأحداث عبر الإنترنت بعد أن جعل الوباء الالتقاء في الحياة الواقعية شبه مستحيل.

في العام الماضي قامت الشركة بتسريح 25 في المائة من فريقها ، حيث شجع مؤسسها أبراهام شافي الموظفين على "التكيف" و "الانضباط".

بدأ الموظفون يشكون في مطالبة شافي بـ 20 مليون مستخدم نشط شهريًا، كان ذلك عندما تدخلت لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأصدرت تحقيقًا فيما إذا كانت IRL قد ضلت المستثمرين أم لا.

في أبريل من هذا العام عيّن مديرًا تنفيذيًا جديدًا بالإنابة في الشركة.

بفضل الأرقام المتضخمة أغلقت IRL وأخذت 19 مليون روبوت معها، تقول الشركة إنها تعيد رأس المال للمساهمين، لكن لا أحد يعرف مقدار الأموال المتبقية في الخزائن.

قال شافي في وقت سابق إن الشركة لديها "أكثر من نقود كافية لتستمر حتى عام 2024" ، لكنه وصف أيضًا 20 مليون مستخدم نشط.

كما استثمرت الشركة ما يقرب من 400 مليون دولار في شركة تصنع روبوتات لصنع البيتزا.

أغلقت الشركة أصولها وتقوم بتسييلها، تاركة مرة أخرى علامة استفهام عملاقة حول المبلغ الذي ستسترده سوفت بنك من استثمارها الأصلي.

هذا يضيف ما يصل إلى خسارة محتملة قدرها 500 مليون دولار في أسبوع واحد.

ورغم ذلك تمتلك SoftBank العشرات من شركات التكنولوجيا وقد باعت مؤخرًا Boston Dynamics.