شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح خيار "جودة عالية" لمستخدمي نظام ويندوز.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل في أبريل عن ميزة فيديوهات "معدل البت المحسن" الجديدة على نظام التشغيل iOS ليوتيوب لتحسين جودة الفيديو على النظام الأساسي، حيث تعمل الميزة بشكل أساسي على تحسين معدل البت لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل لجعلها أكثر وضوحًا وتعريفًا، وفي وقت سابق ، كانت الميزة حصرية لنظام iOS والآن تخطط الشركة لتوسيع هذه الميزة على الويب.

وقد اكتشف Windows Latest هذه الميزة على Windows مما يشير إلى أن مستخدمي الكمبيوتر الشخصي سيتمكنون قريبًا من مشاهدة مقاطع فيديو معدل البت المحسن على Windows، ووفقًا للتقرير ، بدأت جوجل مؤخرًا في اختبار ميزة Enhanced Bitrate Videos على نظام التشغيل Windows 11.

وبينما سيوفر خيار معدل البت المحسن الجديد لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل جودة أفضل للمستخدمين ، سيستمر خيار 1080 بكسل العادي في الوجود جنبًا إلى جنب مع الخيار المحسن 1080 بكسل الجديد، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار من كلا الخيارين حسب اختيارهم، لكن هناك مشكلة - YouTube Premium.

ويتوفر الخيار المحسن 1080p الجديد فقط للمستخدمين الذين اشتركوا في اشتراك YouTube Premium، وهذا يعني أن الميزة متاحة فقط لهم. أيضًا ، هناك شيء آخر جدير بالملاحظة حوله وهو أن الميزة تنطبق فقط على مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل، وما يعنيه هذا ، أنه إذا توفرت دقة 4K للفيديو ، فلن تحصل على الخيار المحسن 1080 بكسل.

وأيضًا ، إذا كان الفيديو به دقة أقل ، فلن يكون الخيار المحسن 1080 بكسل متاحًا أيضًا.