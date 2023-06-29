شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت كانت تسعى للاستحواذ على Sega وشركات ألعاب أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة داخلية من FTC ضد مايكروسوفت أن الشركة كانت تخطط لتعزيز عرض اللعبة في Xbox Game Pass لتواجه Sony PlayStation، والخلاصة الرئيسية من الوثيقة هي أن الشركة كانت تخطط للاستحواذ على كل من Bungie و Sega.

وذكر البريد الإلكتروني الذي أرسله رئيس Xbox Phil Spencer إلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Satya Nadella والمدير المالي (الذي شاهده The Verge) موافقة استراتيجية على الاقتراب من Sega Sammy بشأن الاستحواذ على استوديوهات Sega للألعاب.

وفقًا للبريد الإلكتروني، أراد سبنسر الاقتراب من Sega Sammy وذكر أنه قام هو وبيل جيتس بمراجعة حالة العمل الخاصة بالاستحواذ على Sega وكان كلاهما إيجابيين بشأن هذه الفكرة، وأضاف قائلاً: "نعتقد أن Sega قامت ببناء مجموعة متوازنة من الألعاب عبر القطاعات ذات الجاذبية الجغرافية العالمية ، وسوف تساعدنا في تسريع Xbox Game Pass سواء داخل أو خارج وحدة التحكم"، وكان النهج هو توسيع حافظة الألعاب في نموذج الاشتراك لتقديم المزيد من المحتوى للاعبين ، خاصة في المناطق الآسيوية حيث يرتبط اللاعبون أكثر بالمحتوى المترجم.

وهذا يعني أن مايكروسوفت كانت تخطط للاستحواذ على Sega من أجل توسيع محفظة Xbox Game Pass وتسريع الاشتراك عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي والسحابة.

ويعود التاريخ الرئيسي إلى نوفمبر 2021 وقد مر ما يقرب من 20 شهرًا حتى الآن، ولكن ، لم يتم نشر أي أخبار عن فكرة الاستحواذ بأكملها حتى الآن. ومع ذلك ، ذكر البريد الإلكتروني الداخلي أن Sega هي الهدف الأعلى للاستحواذ. أيضًا ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت قد وافق على فكرة الاستحواذ على Sega أم لا.

وبصرف النظر عن Sega ، تشمل القائمة أيضًا Bungie و Zynga و IO Interactive كشركات مستهدفة للاستحواذ.