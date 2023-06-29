شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زر سرى فى Xbox يوفر لك كل شهر.. كيفية العثور على الميزة المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعدك معرفة الإعداد المخفي على Xbox في التوفير، فهناك ميزة تسمى بـ Instant On "التشغيل الفوري"، هي ميزة تم تشغيلها افتراضيًا على العديد من وحدات تحكم Xbox Series X أو Series S من مايكروسوفت، وتعمل على وضع وحدة التحكم في وضع الاستعداد، مما يجعل تنشيط الجهاز عند اللعب أسرع، ولكنه قد يهدر طاقة ثمينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد الضغط على الزر الموجود على وحدة التحكم لفتح الدليل الذي يظهر على الشاشة الخطوة الأولى لإلغاء تنشيط ميزة Instant On.

بينما يتيح وضع الاستعداد الفوري للاعبين استئناف الألعاب على الفور، فقد يستهلك Instant On ما بين 11 و 13 واط، بينما يستهلك وضع توفير الطاقة حوالي 0.5 واط.

وجعلت Microsoft وضع Energy Saver الأكثر صداقة للبيئة هو الإعداد الافتراضي على وحدات تحكم Xbox Series X و Series S التي تم شحنها منذ مارس 2022.

ومع ذلك، تم إصدار وحدات التحكم مرة أخرى في نوفمبر 2020، مما يعني أنه تم شحن الملايين باستخدام Instant On افتراضيًا، وربما لا يزال إعداد استنزاف الطاقة نشطًا.

تقول Microsoft في صفحة الدعم الخاصة بها:"يمكنك تكوين وحدة التحكم Xbox One أو Xbox Series X | S إما لإيقاف التشغيل أو النوم عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك، حسب تفضيلاتك''.

يمكن لتحديد الإعداد الأقل تكلفة، اضغط على زر Xbox في وحدة التحكم الخاصة بك لفتح الدليل الذي يظهر على الشاشة، وبمجرد فتح هذا، حدد "الملف الشخصي والنظام" متبوعًا بـ "الإعدادات" ، ثم "عام" ثم "خيارات الطاقة"، ثم حدد خيار إيقاف التشغيل (توفير الطاقة).