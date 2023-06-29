شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تعمل على تسهيل نقل وحدتها إلى وحدة التحكم التالية للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل نينتيندو على تسهيل نقل وحدتها إلى وحدة التحكم التالية قبل إطلاقها، بعد أزمة تعرضت لها بسبب بنيتها التحتية على الانترنت، يتضمن ذلك نقل بيانات المستخدم بين وحدة التحكم القديمة ووحدة التحكم الجديدة.

قال الرئيس والمدير التنفيذي شونتارو فوروكاوا، "في الانتقال من نينتيندو سوتش إلى وحدة التحكم من الجيل التالي للألعاب، يود أن يبذل قصارى جهده لضمان تمكن العملاء من إجراء الانتقال بسلاسة أثناء استخدام حساب نينتندو الخاص بهم ". يبدو أن هذا يعني أن نينتندو تبحث على الأقل في إمكانية السماح لعناوين نينتندو سوتش الحالية التي تم شراؤها من خلال eShop أن يتم نقلها إلى أي شيء يأتي بعد ذلك.

ولا تُدلي نينتندو بتعليقات حول الأجهزة المستقبلية التي لم يتم الإعلان عنها بعد لذا تعامل مع هذا بحذر وفقا لما نقلته Engadget.

لم تنتقل ألعاب Nintendo Wii U من الجيل السابق إلى سوتش، في تناقض صارخ مع Sony و Microsoft، حيث تعمل معظم ألعاب وحدة التحكم من الجيل الأخير على وحدات التحكم الجديدة.

وعلى عكس مايكروسوفت وسوني ، تعمل نينتندو على إضفاء مزيد من الإثارة على تصميم وحدة التحكم الخاصة بها مع كل وحدة تحكم جديدة تقريبًا، لذلك في بعض الأحيان يكون من المستحيل جعل اللعبة تعمل على كل من جيل وحدة التحكم الجديد والقديم.

وتبحث نينتندو في إجراء تحسينات لوحدة التحكم المستقبلية، لاسيما أن العناوين المملوكة سابقًا لم تنتقل إلى وحدة التحكم الجديدة.